Кризис
Жителям Свердловской области списали долги по налоговым платежам на 1 млрд рублей
19 октябрь 2018 (15:37)
С 1 января по 19 октября 2018 года жителям Среднего Урала списали задолженность по налоговым платежам на сумму 1 млрд руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела урегулирования задолженности Управления ФНС России по Свердловской области Артем Балюра.
Речь идет о транспортном налоге и налогах на землю и имущество. Всего с начала 2018 года объем задолженности сократился на 2,5 млрд руб. Как пояснил А. Балюра, задолженность была списана исходя из ФЗ от 28.12.2017 № 436-ФЗ о налоговой амнистии.
К настоящему времени общая сумма невыплаченных налогов составляет 2,6 млрд руб. Больше половины от этой суммы приходится на транспортный налог — 1,8 млрд руб. Общее количество должников составляет 1,8 млн граждан. Из них 3,5 тыс. человек имеют задолженность, превышающую 100 тыс. руб. Число проблемных должников (сумма более 1 млн руб.) составляет 47 человек.
В рамках работы по взысканию недоимок УФНС по Свердловской области направило в суды материалы на 92 тыс. человек. Однако до регионального УФССП дошли судебные решения по 20 тыс. человек. Всего по налоговым платежам у судебных приставов находятся в производстве 68 тыс. материалов на общую сумму 1,3 млрд руб. Из них взыскано 253 млн руб.
Речь идет о транспортном налоге и налогах на землю и имущество. Всего с начала 2018 года объем задолженности сократился на 2,5 млрд руб. Как пояснил А. Балюра, задолженность была списана исходя из ФЗ от 28.12.2017 № 436-ФЗ о налоговой амнистии.
К настоящему времени общая сумма невыплаченных налогов составляет 2,6 млрд руб. Больше половины от этой суммы приходится на транспортный налог — 1,8 млрд руб. Общее количество должников составляет 1,8 млн граждан. Из них 3,5 тыс. человек имеют задолженность, превышающую 100 тыс. руб. Число проблемных должников (сумма более 1 млн руб.) составляет 47 человек.
В рамках работы по взысканию недоимок УФНС по Свердловской области направило в суды материалы на 92 тыс. человек. Однако до регионального УФССП дошли судебные решения по 20 тыс. человек. Всего по налоговым платежам у судебных приставов находятся в производстве 68 тыс. материалов на общую сумму 1,3 млрд руб. Из них взыскано 253 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жителям Свердловской области списали долги по налоговым платежам на 1 млрд рублей
- Эффективности взыскания налоговой задолженности в Свердловской области составила 69,8%
- В Свердловской области общая задолженность по налоговым платежам выросла на 9,1%
- Общая задолженность по налоговым платежам в Свердловской области выросла на 9,1%
- В 2010 году задолженность по налоговым платежам в Свердловской области увеличилась на 4%