Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро снизился на 25 коп.
19 октябрь 2018 (15:26)
УрБК, Москва, 19.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 октября 2018 года. Курс долл. США вырос на 9,02 коп., до 65,81 руб., евро снизился на 24,51 коп., до 75,32 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро вырос на 18 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро вырос на 23 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 0,5 коп., евро вырос на 53 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 62 коп., евро снизился на 14 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 4,26 коп., евро снизился на 6,49 коп.