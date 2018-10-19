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В Асбесте приостановлена работа завода «Гранула» из-за нарушений при выбросе вредных веществ в атмосферу
19 октябрь 2018 (15:08)
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки, проведенной по обращениям жителей г. Асбеста, выявила нарушения в деятельности завода, расположенного на территории города и производящего сухие строительные смеси (ООО «Гранула»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, установлено, что предприятие превысило выбросы оксида углерода в 7,69 раза, а срок действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух истекает менее чем через месяц.
В связи с изложенным прокуратура возбудила в отношении организации и ее генерального директора административные дела. Ведомство руководству организации объявило предостережение о недопустимости нарушений и внесло представление об их устранении.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования руководством организации принято решение о приостановлении работы производственной площадки до устранения выявленных нарушений. Также проведена работа по выявлению недостатков в работе фильтрующего оборудования, заключены договоры на приобретение дополнительных фильтрующих и газоанализирующих устройств.
В частности, установлено, что предприятие превысило выбросы оксида углерода в 7,69 раза, а срок действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух истекает менее чем через месяц.
В связи с изложенным прокуратура возбудила в отношении организации и ее генерального директора административные дела. Ведомство руководству организации объявило предостережение о недопустимости нарушений и внесло представление об их устранении.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования руководством организации принято решение о приостановлении работы производственной площадки до устранения выявленных нарушений. Также проведена работа по выявлению недостатков в работе фильтрующего оборудования, заключены договоры на приобретение дополнительных фильтрующих и газоанализирующих устройств.
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