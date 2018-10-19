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«Ромир»: Более трети россиян позволяют себе спонтанные покупки лишь раз в 2-3 месяца

УрБК, Москва, 19.10.2018. Шесть из десяти россиян (60%) занимаются запланированным шопингом несколько раз в неделю. Спонтанные же покупки 34% жителей страны позволяют себе раз в 2-3 месяца, сообщает пресс-служба холдинга «Ромир».



Чаще всего россияне отправляются в магазины со вполне определенными целями — сделать большие закупки, пополнить запасы или экстренно докупить что-то необходимое. Регулярные походы со списком запланированных для приобретения товаров совершают 90% участников панельного исследования холдинга.



При этом шесть из десяти респондентов (60%) делают это с частотой несколько раз в неделю. Так, раз в неделю запланированную закупку делает почти каждый пятый респондент (22%), несколько раз в неделю — 30%, и каждый день — 8%. Раз в две-три недели со списком покупок в магазин отправляются 9% опрошенных. Раз же в месяц закупается каждая восьмая (12%) российская семья.



Более половины (57%) россиян при этом в течение недели несколько раз докупают необходимые продукты или товары для дома. В ежедневном режиме это делают только 3% опрошенных. А 27% респондентов признались, что занимаются дозакупкой либо несколько раз, либо один раз в неделю.



Практикуют россияне и спонтанные, незапланированные покупки. Так, почти четверть респондентов покупают что-то под настроение несколько раз в неделю: 3% — каждый день, 10% — несколько раз в неделю, а 11% — раз в неделю. При этом значительно большее количество респондентов ответили, что позволяют себе спонтанные покупки редко — раз в месяц (17%) или даже раз в 2-3 месяца (34%). Никогда же не делают незапланированных покупок 15% опрошенных.



В то же время рациональных потребителей, совершающих походы с целью присмотреться к ассортименту и ценам, оказалось значительно меньше — около двух третей (67%). 13% опрошенных устраивают их раз в месяц, такое же количество респондентов осматривают новые торговые точки раз в 2-3 месяца. 8% готовы прогуляться, чтобы обновить свою шопинг-карту, каждую неделю, а порядка 5% делают это ещё чаще. Тем не менее 33% отметили, что ни разу не испытывали желания отправиться в магазин только с ознакомительными целями.



Чуть больше участников опроса — 71% — отметили, что время от времени отправляются за покупками с целью развлечься, а также ради того, чтобы выбраться куда-то с друзьями. Раз в месяц такие походы «два в одном» устраивают 16%, раз в неделю — 8%. Порядка 5% отметили, что ходят в магазин ради развлечения не реже 2 раз в неделю.

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