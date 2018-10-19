Новости дня

Клиенты одного из юрлиц туроператора «РоссТур» не получат компенсаций за аннулированные туры

УрБК, Москва, 19.10.2018. Клиенты одного из юридических лиц туроператора «РоссТур», ООО «Туроператор Р-Тур», не получат компенсаций за аннулированные туры, так как договор страхования ответственности этой компании не действует. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страховую компанию ERV.



Напомним, ООО «Туроператор Р-Тур» в среду объявило о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательств по договорам с клиентами. Приказом Ростуризма компания была исключена из единого федерального реестра туроператоров.



Как сообщали ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР), «Туроператор Р-Тур» продал туры более чем 2 тыс. туристам на общую сумму 53 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: