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Клиенты одного из юрлиц туроператора «РоссТур» не получат компенсаций за аннулированные туры
19 октябрь 2018 (12:44)
УрБК, Москва, 19.10.2018. Клиенты одного из юридических лиц туроператора «РоссТур», ООО «Туроператор Р-Тур», не получат компенсаций за аннулированные туры, так как договор страхования ответственности этой компании не действует. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на страховую компанию ERV.
Напомним, ООО «Туроператор Р-Тур» в среду объявило о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательств по договорам с клиентами. Приказом Ростуризма компания была исключена из единого федерального реестра туроператоров.
Как сообщали ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР), «Туроператор Р-Тур» продал туры более чем 2 тыс. туристам на общую сумму 53 млн руб.
Напомним, ООО «Туроператор Р-Тур» в среду объявило о прекращении деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательств по договорам с клиентами. Приказом Ростуризма компания была исключена из единого федерального реестра туроператоров.
Как сообщали ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР), «Туроператор Р-Тур» продал туры более чем 2 тыс. туристам на общую сумму 53 млн руб.
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