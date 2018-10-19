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В Свердловской области проходят рейды по взысканию налоговой задолженности
19 октябрь 2018 (12:18)
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. В Свердловской области региональные Управления ФССП и ФНС России проводят рейдовые мероприятия, направленные на взыскание задолженности по налогам и сборам.
Рейды судебных приставов совместно с инспекторами по налогам прошли в четырех крупнейших городах области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
По итогам надзорных мероприятий арестовано 17 автотранспортных средств, погашена задолженность без изъятия транспортного средства по 20 исполнительным производствам. Кроме того, должникам, чья задолженность была незначительной, вручены требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.
Рейды судебных приставов совместно с инспекторами по налогам прошли в четырех крупнейших городах области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
По итогам надзорных мероприятий арестовано 17 автотранспортных средств, погашена задолженность без изъятия транспортного средства по 20 исполнительным производствам. Кроме того, должникам, чья задолженность была незначительной, вручены требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.
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