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В России наибольшую долю просроченных кредитов имеют производители неметаллических минеральных продуктов

УрБК, Москва, 19.10.2018. В России наибольшая доля просроченных кредитов перед банками у компаний отрасли «Производство неметаллических минеральных продуктов», а наименьшая — у «Добычи топливно-энергетических полезных ископаемых». При этом у 12 из 19 отраслей в 2018 году доля просрочки увеличилась, говорится в исследовании агентство РИА «Рейтинг», подготовленного по заказу АЭИ «Прайм».



«По итогам первых восьми месяцев 2018 года прирост корпоративного ссудного портфеля в российских банках оказался достаточно неплохим по меркам предыдущих двух лет. В частности, задолженность по кредитам корпоративных клиентов за январь-август выросла на 9% в номинальном исчислении. Для сравнения, за аналогичный период в 2017 году прирост составил 2,1%, а в 2016 году и вовсе наблюдалось снижение на 2,5%. Таким образом, можно говорить о восстановлении рынка корпоративного кредитования», — говорится в исследовании.



При этом в разных отраслях темпы прироста отличались достаточно сильно: от роста на 29,4% до снижения на 11,9% за восемь месяцев 2018 года. Наибольший прирост объема кредитов наблюдался у компаний отрасли «Транспорт и связь», тогда как максимальное снижение у отрасли «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических». Отрицательная динамика наблюдалась также у отрасли «Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность», задолженность которой снизился с начала года на 1,3%.



Несмотря на значительный рост корпоративного ссудного портфеля, доля просроченной задолженности по нему не снижалась. Это в большей степени объясняется ухудшением платежной дисциплины по небольшому числу старых кредитов. При этом слабая макроэкономическая динамика предопределяет, что новые кредиты также достаточно часто уходят на просрочку.



Таким образом, доля просрочки по корпоративному портфелю банков (включая ВЭБ) на 1 сентября 2018 года составила 6,36%, что на 0,11 процентного пункта выше, чем на начало года, но на 0,29 п. п. ниже, чем на 1 марта 2018 года (максимум доли просрочки в 2018 году).



«Можно ожидать, что доля просрочки продолжит снижаться от месяца к месяцу, и к концу года доля просроченной задолженности по корпоративным ссудам покажет локальный минимум на уровне примерно 6,1%», — сообщают аналитики.



Что касается просроченной кредитной задолженности перед российскими банками (включая ВЭБ) на 1 сентября 2018 года, наиболее рискованными в 2018 году являются три отрасли: «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (15% просроченной задолженности к объему кредитного портфеля), «Строительство» (14,9%) и «Оптовая и розничная торговля» (10,7%).



Четвертое место с долей просрочки на уровне 9,5% занимает отрасль «Производство пищевых продуктов», которая тесно связана с торговлей. В свою очередь, новой отраслью в топ-5 стала «Деревообработка», которая на начало года занимала 7-е место, ее доля просченной задолженности выросла с 6,1% до 9,2% за первые восемь месяцев 2018 года.

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