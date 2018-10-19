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В Челябинске возле резервуаров с топливом горел бензовоз

19 октябрь 2018 (11:31)

УрБК, Челябинск, 19.10.2018. В Челябинске утром 19 октября 2018 года горел бензовоз на территории промзоны по 1-й Потребительской улице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание произошло во время заправки автоцистерны дизельным топливом.

«Водитель успел эвакуироваться. При этом существовала реальная угроза распространения огня на соседние объекты, в том числе резервуары с топливом», — говорится в сообщении.

К 10.06 пожар был потушен, а в 10.27 сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

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