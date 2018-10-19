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Ледовая арена УГМК получит из бюджета Свердловской области 300 миллионов рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Из бюджета Свердловской области в 2019 году планируется выделить 300 млн руб. на строительство ледовой арены УГМК в Екатеринбурге. Об этом говорится в проекте программы по управлению госимуществом на 2019-2021 годы, который опубликован на сайте министерства по управлению госимуществом Свердловской области.



«В 2019 году планируется предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Ледовая арена» в размере 300 млн рублей в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства «Многофункциональная ледовая арена на 15 000 зрителей в г. Екатеринбург», — говорится в документе.



Напомним, что 24 марта 2018 года в квартале улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта была подорвана недостроенная башня, которая была передана УГМК вместе с участком. На месте телевышки компания планирует построить ледовый спорткомплекс. На публичных слушаниях, которые прошли в Екатеринбурге 29 июня 2018 года, было заявлено, что в зоне притяжения ледовой арены должны появиться торговые объекты и заведения общепита.



В созданном для строительства спорткомплекса АО «Ледовая арена» 40% акций принадлежит Свердловской области, а 60% — УГМК.

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