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В Каменске-Уральском приставы закрыли магазин «Продукты» из-за санитарных нарушений

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Судебные приставы опечатали помещение магазина «Продукты» в Каменске-Уральском, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области.



Решение о временном закрытии магазина вынес Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Как следует из постановления суда, в магазине были нарушены санитарные нормы.



В частности, продукты питания хранились в туалетной комнате, были нарушены требования к планировке магазина, к внутренней отделке помещения и к холодильному оборудованию.



Помещение торгового зала и подсобных помещений захламлены настолько, что там невозможно провести уборку. У персонала магазина нет справок о прохождении медосмотра. В самом магазине нет условий для соблюдения правил личной гигиены.



Торговая точка опечатана на 40 суток.

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