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Прокуратура начала проверку ТСЖ «Уют» из-за пожара в 16-этажном доме в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Прокуратура начала проверку ТСЖ «Уют» из-за пожара в 16-этажном доме на ул. Таёжная, 11 в Екатеринбурге, где пострадал малолетний ребенок.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, информация о возгорании в многоквартирном жилом доме поступила на пульт оперативных служб около 22.40 по местному времени.



Из-за пожара жильцы дома были эвакуированы. В больницы города были доставлены трое малолетних детей с признаками отравления продуктами горения, госпитализация потребовалась только одному новорожденному ребенку.

По предварительной информации, в октябре 2016 года отдел надзорной деятельности по Екатеринбургу ГУ МЧС России по Свердловской области проводил проверку соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в этом доме, и были выявлены следующие нарушения: необеспечение проезда машин специальных служб и захламление мусоропровода.



По результатам проверки ТСЖ «Уют» было привлечено к ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Несоблюдение требований пожарной безопасности» в виде штрафа в размере 75 тыс. руб. Также председателю ТСЖ «Уют» было выдано предписание об устранении нарушений противопожарного законодательства.



«В ходе настоящей проверки сотрудниками прокуратуры будет дана оценка, надлежащим ли образом проверено исполнение выданного предписания должностными лицами органов противопожарного надзора, а также исполнено ли было предписание со стороны товарищества собственников жилья. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечают в надзорном ведомстве.

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