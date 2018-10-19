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Компания Philip Morris оценила сокращение табачного рынка в РФ на 8,6%
19 октябрь 2018 (09:24)
УрБК, Москва, 19.10.2018. Табачный рынок РФ, по оценке Philip Morris International (PMI), за 9 месяцев 2018 года сократился на 8,6% — до 176,8 млрд единиц. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные компании.
Доля Philip Morris на рынке РФ за январь-сентябрь снизилась на 0,6 процентного пункта, до 26,6%. Объем поставок снизился в годовом выражении на 8,8% — до 48,7 млрд единиц.
По итогам III квартала 2018 года объем поставок сигарет в РФ снизился на 3% — до 18,4 млрд единиц, табачный рынок в стране уменьшился на 7,8% — до 64,6 млрд единиц. Доля рынка компании по итогам квартала снизилась на 0,4 процентного пункта, до 26,9%.
Доля Philip Morris на рынке РФ за январь-сентябрь снизилась на 0,6 процентного пункта, до 26,6%. Объем поставок снизился в годовом выражении на 8,8% — до 48,7 млрд единиц.
По итогам III квартала 2018 года объем поставок сигарет в РФ снизился на 3% — до 18,4 млрд единиц, табачный рынок в стране уменьшился на 7,8% — до 64,6 млрд единиц. Доля рынка компании по итогам квартала снизилась на 0,4 процентного пункта, до 26,9%.
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