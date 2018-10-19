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Игорь Сутягин назначен заместителем главы Екатеринбурга по вопросам организации управления

19 октябрь 2018 (09:03)

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил на должность своего заместителя по вопросам организации управления Игоря Сутягина. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации муниципалитета.

Игорь Сутягин родился 12 января 1969 года в городе Чапаевске Куйбышевской области. В 1997 году окончил Самарский государственный университет по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации юрист. С марта 2013 года по январь 2014 года замещал должность советника губернатора Свердловской области. 28 января 2014 года указом губернатора назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Ране должность заместителя главы администрации города по вопросам организации управления занимал Вадим Дударенко.

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