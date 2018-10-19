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Игорь Сутягин назначен заместителем главы Екатеринбурга по вопросам организации управления

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил на должность своего заместителя по вопросам организации управления Игоря Сутягина. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации муниципалитета.



Игорь Сутягин родился 12 января 1969 года в городе Чапаевске Куйбышевской области. В 1997 году окончил Самарский государственный университет по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации юрист. С марта 2013 года по январь 2014 года замещал должность советника губернатора Свердловской области. 28 января 2014 года указом губернатора назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.



Ране должность заместителя главы администрации города по вопросам организации управления занимал Вадим Дударенко.

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