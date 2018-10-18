Кризис

Годовая инфляция в России выросла в сентябре до 3,4%

Годовая инфляция в России выросла с 3,1% в августе 2018 года до 3,4% в сентябре. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России.



«Основной вклад в увеличение инфляции внесло изменение продовольственных цен. При этом их годовой темп прироста все еще остается относительно низким: 1,9% в августе и 2,5% в сентябре. Годовая инфляция на непродовольственном рынке и в сфере услуг также несколько возросла», — говорится в сообщении.



В ЦБ отмечают, что на росте темпов инфляции сказалось ослабление рубля.



«Произошедшее в текущем году ослабление рубля оказывает значимое влияние на цены как продовольственных товаров, так и непродовольственных товаров и услуг. В частности, в августе-сентябре увеличились годовые темпы роста цен на медицинские товары, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, а также услуги зарубежного туризма», — поясняет регулятор.



Отметим, что по итогам 2018 года в ЦБ ожидают повышения годовой инфляции до 3,8-4,2%.

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