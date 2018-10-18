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В Екатеринбурге на двух участках проспекта Ленина запретят парковку

18 октябрь 2018 (17:50)

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. В Екатеринбурге на двух участках проспекта Ленина будет запрещена парковка, сообщает официальный портал города.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены перед Генеральской улицей (50 метров перед перекрестком со стороны Восточной) и перед улицей Гагарина (70 метров перед перекрестком со стороны улицы Тимирязева).

Помимо этого, для увеличения пропускной способности на пересечении улиц Московской и Авиационной (на Московской со стороны улицы Циолковского) будут установлены знаки «Движение прямо или направо».

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