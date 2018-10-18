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В Свердловской области за 9 месяцев 2018 года забракована почти 1 тонна кондитерских изделий
18 октябрь 2018 (17:39)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области с января по сентябрь 2018 года забраковало 920 кг кондитерских изделий из 4 т проверенной продукции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Большая часть продукции (710 кг) была изготовлена с нарушениями правил маркировки, еще 170 кг — не соответствовали требованиям нормативных документов.
Также за 9 месяцев 2018 года было забраковано 480 кг хлебобулочных изделий. При этом сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 27 т продукции.
Большая часть продукции (710 кг) была изготовлена с нарушениями правил маркировки, еще 170 кг — не соответствовали требованиям нормативных документов.
Также за 9 месяцев 2018 года было забраковано 480 кг хлебобулочных изделий. При этом сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 27 т продукции.
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