Новости дня
Банк России не ожидает большого скачка цен на бензин в начале 2019 года
18 октябрь 2018 (17:23)
УрБК, Москва, 18.10.2018. Банк России не ожидает значительного скачка цен на бензин в начале 2019 года и учтет этот фактор при принятии решения по ключевой ставке на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
«Мы не ожидаем большого скачка цен (на бензин — ред.), будем смотреть за этим рынком и, естественно, принимать во внимание его динамику при принятии решения по ставке, наряду с другими факторами», — сказала Э. Набиуллина на брифинге в рамках форума Finopolis.
Отметим, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин, которые были снижены весной 2018 года в связи с резким ростом цен на нефтепродукты в России, возрастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. руб. за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. руб. за тонну.
В Счетной палате полагают, что увеличение акциза в полтора раза может привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер, помимо предусмотренных в налоговом маневре в нефтяной отрасли.
«Мы не ожидаем большого скачка цен (на бензин — ред.), будем смотреть за этим рынком и, естественно, принимать во внимание его динамику при принятии решения по ставке, наряду с другими факторами», — сказала Э. Набиуллина на брифинге в рамках форума Finopolis.
Отметим, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин, которые были снижены весной 2018 года в связи с резким ростом цен на нефтепродукты в России, возрастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. руб. за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. руб. за тонну.
В Счетной палате полагают, что увеличение акциза в полтора раза может привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер, помимо предусмотренных в налоговом маневре в нефтяной отрасли.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Счетная палата РФ отмечает риски резкого роста цен на бензин в 2019 году
- Правительство РФ с 1 января 2019 года повысит акцизы на бензин и дизельное топливо
- Правительство РФ с 1 января 2019 года повысит акцизы на бензин и дизельное топливо
- Акцизы на бензин в России могут снизить с 1 июля 2018 года
- Акцизы на бензин в России могут снизить с 1 июля 2018 года