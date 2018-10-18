Волна личных банкротств накрывает Урал

В Уральском федеральном округе стремительно растет число персональных банкротств, существенно превосходя общероссийскую динамику. Учитывая, что уровень жизни в регионе нельзя назвать самым низким в стране, эксперты связывают резкое увеличение потока граждан, заявляющих о своей несостоятельности, с доступностью разного рода кредитов и сравнительно высокой юридической грамотностью уральцев. В то же время юристы отмечают, что в УрФО давление на предпринимателей в первые годы кризиса было особенно сильным, что привело к банкротствам не только самих юрлиц, но и их руководителей и собственников.Согласно данным «Федресурса» (Единого федерального реестра сведений о банкротстве), Уральский федеральный округ лидирует в России по темпам роста числа персональных банкротств. Количество несостоятельных граждан в регионе выросло за 9 месяцев 2018 года на 74% к аналогичному периоду прошлого года, до 2 тыс. 933 человек. Между тем в целом по РФ увеличение числа банкротств физлиц с начала года составляет 47%.Также УрФО является лидером по доле потенциальных банкротов среди всех банковских заемщиков округа. На 1 октября 2018 года их доля составляла 2% или более 95,7 тыс. человек (в среднем по России — 1,3%).«Высокие темпы роста числа банкротств в определенных округах могут быть связаны как с проникновением кредитования, так и с ростом информированности о процедуре, например, на фоне каких-либо «громких» дел», — отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.Это подтверждают аналитические исследования, согласно которым регионы, входящие в УрФО, показывают стабильный рост выдачи практически всех видов кредитов. Так, агентство «Эксперт РА» отмечает, что Свердловская область в I полугодии 2018 года по объему ипотечного кредитования поднялась с 6 на 5 место среди регионов РФ с ростом показателя на 82,9% к предыдущему году.«Скорее всего, основная часть банкротов — это рядовые «физики» с потребкредитами. У людей меняется ситуация: их увольняют, снижают зарплату. Средний чек в магазинах сокращается последние 11 месяцев. Люди не выдерживают и подают на личное банкротство», — рассказал независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.Между тем управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко полагает, что спецификой УрФО и конкретно Среднего Урала до последнего времени была незащищенность бизнеса от невыплат по госконтрактам. В конечном итоге она привела к волне персональных банкротств бывших предпринимателей и других лиц в рамках субсидиарной ответственности.«У нас несколько проблем. Первая — в регионе крайне плохо работают до сих пор институты по защите прав предпринимателей. Свердловская область до последнего времени занимала в России первое место по объему долгов перед бизнесом по госконтрактам. Соответственно, это привело к череде банкротств юрлиц. Здесь мы тоже были в лидерах. А когда юридическое лицо признают несостоятельным, потом ответственность ложится на их бенифициаров — акционеров, директоров, то есть физлиц. Думаю, именно эта составляющая внесла свою лепту в разницу динамики по УрФО и общероссийской», — пояснил Алексей Головченко.При этом эксперты сегодня не видят никаких предпосылок для замедления роста количества персональных банкротств. Так, по словам Алексея Головченко, в ближайшей перспективе их поток будет нарастать, причем катастрофическими темпами.«Расходы граждан неуклонно увеличиваются, а экономическая ситуация становится только хуже. Людям некуда деваться — они берут кредиты, чтобы прокормить семью. И многие понимают, что не смогут их отдать. У нас почти 90% заявлений о банкротстве люди подают сами на себя, потому что уже загнаны в угол, им нечего терять», — отмечает он.По словам аналитиков, свою роль в этом процессе может сыграть и упрощение процедуры банкротства физлиц: соответствующий законопроект может быть принят уже в начале 2019 года. Таким образом, число граждан, признанных несостоятельными и лишенных целого ряда возможностей, в том числе права брать кредиты, на Урале будет только расти.