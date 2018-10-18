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В Тавде МУП «Инженерные системы» задолжало сотрудникам зарплату на сумму 7,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. В Тавде выявлена задолженность по зарплате перед сотрудниками МУП «Тавдинские инженерные системы», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы за июль и август 2018 года перед 278 работниками предприятия на сумму свыше 7,6 млн руб.», — говорится в сообщении.



Прокуратура внесла представление директору предприятия с требованием о незамедлительном погашении задолженности по заработной плате, а также о начислении и выплате компенсации за нарушение срока выплаты зарплаты. По требованию надзорного ведомства начислена компенсация на общую сумму свыше 214 тыс. руб.



В настоящий момент долг по зарплате погашен в полном объеме.

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