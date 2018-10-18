Новости дня

В Челябинской области утвердили обновленную «дорожную карту» по решению проблем дольщиков

УрБК, Челябинск, 18.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил обновленную «дорожную карту» по решению проблем дольщиков, в которой стало на пять объектов меньше.



«Обновленная «дорожная карта» опубликована на сайте правительства Челябинской области. Из новой редакции исключены три дома компании «Гринфлайт» и по одному дому — ООО «Речелстрой» и «ЧелСИ», — сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области.



«В сентябре удалось сдать в эксплуатацию пять домов из «дорожной карты», а значит более 800 человек, наконец, смогут заселиться в свои долгожданные квартиры. Это результат большой совместной работы застройщиков, инвесторов, органов власти, силовых структур и, конечно, самих дольщиков. Но на этом нельзя останавливаться, необходимо восстановить в правах всех пострадавших граждан и не допустить пополнения «дорожной карты» новыми объектами», — подчеркнул Борис Дубровский.



На сегодняшний день в «дорожную карту» внесен 31 проблемный дом, в котором насчитывается около трех тысяч дольщиков, чьи права нарушены, 1 487 из них входят в федеральный реестр. К концу 2018 года «дорожную карту» ждет самая глобальная корректировка: из нее должны исключить еще 14 проблемных домов. В правах будут восстановлены еще порядка 800 человек из федерального реестра.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: