Кризис
Долги по зарплате в сельскохозяйственной отрасли Свердловской области составили 11,7 млн рублей
18 октябрь 2018 (15:12)
Задолженность по зарплате в сельскохозяйственной отрасли Свердловской области к 16 октября 2018 года составила 11 млн 757 тыс. руб., следует из оперативной информации регионального минАПК.
Из указанной суммы 10 млн 657 тыс. руб. — просроченная задолженность.
К 12 октября 2018 года общий объем долгов по зарплате в отрасли составлял 12 млн 347 тыс. руб. Сумма просроченной задолженности с 12 по 16 октября не менялась.
Из указанной суммы 10 млн 657 тыс. руб. — просроченная задолженность.
К 12 октября 2018 года общий объем долгов по зарплате в отрасли составлял 12 млн 347 тыс. руб. Сумма просроченной задолженности с 12 по 16 октября не менялась.
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