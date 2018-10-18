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Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро снизился на 8 коп.

УрБК, Москва, 18.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 октября 2018 года. Курс доллара США вырос на 32,12 коп. до 65,72 руб., курс евро снизился на 8,20 коп. до 75,56 руб.

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