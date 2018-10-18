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Банки на Южном Урале увеличили выдачу кредитных карт на 60,5%
18 октябрь 2018 (14:03)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. По итогам III квартала 2018 года банки в Челябинской области выдали на 60,5% больше кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Так, в III квартале 2017 года банки выдали южноуральцам 51 тыс. 315 кредитных карт, а за аналогичный период текущего года — 82 тыс. 382.
В целом по России этот показатель за отчетный период увеличился на 61,8% с 1,81 млн единиц до 2,94 млн единиц.
Так, в III квартале 2017 года банки выдали южноуральцам 51 тыс. 315 кредитных карт, а за аналогичный период текущего года — 82 тыс. 382.
В целом по России этот показатель за отчетный период увеличился на 61,8% с 1,81 млн единиц до 2,94 млн единиц.
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