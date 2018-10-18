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В Свердловской области муниципальные предприятия оштрафовали за грубые нарушения при сбросе сточных вод

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения природоохранного законодательства в деятельности муниципальных унитарных предприятий Среднего Урала, осуществляющих очистку и сброс сточных вод в водные объекты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Проверка показала, что ряд МУПов осуществляют сбросы сточных вод в водные объекты в отсутствие разрешительной документации, нарушают законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при сбросе сточных вод, а также нарушают требования к охране водных объектов, что может повлечь их загрязнение.



Так, МУП ЖКУ р. п. Бисерть в I квартале 2018 года осуществлялся сброс сточных вод после очистки в реку Бисерть с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ: аммоний-иона — в 180 раз, нефтепродуктов — в 21 раз. Аналогичные нарушения закона выявлены в деятельности МУП «ЖКХ» р. п. Атиг, МУП БВКХ «Водоканал» (г. Березовский), МУП «Горкомсети» (г. Сухой Лог).



Также установлено, что МУП ЖКУ р. п. Бисерть и МУП «ЖКХ» р. п. Атиг осуществляют сброс сточных вод в отсутствие соответствующего разрешения.



В связи с выявленными нарушениями Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в адрес руководителей муниципальных унитарных предприятий внесла представления об устранении нарушений закона. Требования ведомства рассмотрены и удовлетворены, организациями приняты меры к устранению допущенных нарушений, 5 должностных лиц, допустившие нарушения законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, природоохранным прокурором в отношении вышеуказанных организаций, а также их руководителей вынесено 14 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Они направлены для рассмотрения по существу в соответствующие органы административной юрисдикции по подведомственности.



В настоящее время постановлениями министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области МУП «ЖКХ» р. п. Атиг, МУП ЖКУ р. п. Бисерть, а также их руководители привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы в размере 80 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.

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