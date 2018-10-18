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Свердловское УГИБДД усилит работу с автомобилистами без знака «Шипы»
18 октябрь 2018 (12:43)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. Сотрудники Управления ГИБДД по Свердловской области получили рекомендацию усилить профилактическую работу с водителями, которые не оснастили транспортные средства знаком «Шипы». Об этом УрБК сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что до настоящего времени действует норма законодательства, которая обязывает водителей, управляющих транспортными средствами с ошипованными шинами, иметь соответствующий опознавательный знак.
«В настоящее время нормативный акт, исключающий обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины, правительством Российской Федерации не принят», — отметили в УГИБДД по Свердловской области.
Норма, обязывающая владельцев автотранспорта с ошипованными шинами иметь знак «Шипы», вступила в силу в апреле 2017 года. За отсутствие этого знака в предусмотрен административный штраф.
Через год в правительстве РФ был подготовлен проект, отменяющий эту норму.
В ведомстве отметили, что до настоящего времени действует норма законодательства, которая обязывает водителей, управляющих транспортными средствами с ошипованными шинами, иметь соответствующий опознавательный знак.
«В настоящее время нормативный акт, исключающий обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины, правительством Российской Федерации не принят», — отметили в УГИБДД по Свердловской области.
Норма, обязывающая владельцев автотранспорта с ошипованными шинами иметь знак «Шипы», вступила в силу в апреле 2017 года. За отсутствие этого знака в предусмотрен административный штраф.
Через год в правительстве РФ был подготовлен проект, отменяющий эту норму.
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