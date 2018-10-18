Кризис

В России чистый спрос физлиц на наличную валюту в августе текущего года вырос в 1,6 раза

Чистый спрос физлиц в России на наличную валюту в августе текущего года вырос в 1,6 раза — до 2,5 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.



«В августе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 57% и составил 2,5 млрд долл. США. При этом, как и месяцем ранее, рост чистого спроса был обусловлен существенным ростом чистого спроса на доллары», — сообщает регулятор.



Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с июлем вырос на 25% и составил 6,3 млрд долл. США. Его объем был больше, чем в августе 2016 года, на 20%, но меньше, чем в августе 2017 года, на 4%, отмечает ЦБ.



Спрос населения на доллары США в августе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 36%, на европейскую валюту — на 4%, составив соответственно 4,4 и 1,9 млрд долл. США. Таким образом, доля долларов США в структуре совокупного спроса составила 69% против 63% месяцем ранее, доля европейской валюты снизилась с 35 до 29%.



По данным Банка России, в августе 2018 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с июлем на 7% — до 3,3 млрд долл. США. Долларов было куплено на 13% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — меньше на 3%. Средний размер сделки по покупке увеличился на 7% и составил 1,505 тыс. долл. США.



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в августе 2018 года по сравнению с июлем выросло на 10% и составило 3,8 млрд долл. США. Объем совокупного предложения практически соответствовал уровню августа 2016 и 2017 годов, говорится в материалах ЦБ.

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