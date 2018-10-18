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В Свердловской области сократилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. В Свердловской области с января по сентябрь 2018 года сократилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных, следует из данных Свердловскстата.



Численность свиней за 9 месяцев 2018 года сократилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году (до 115 тыс. голов), поголовье птиц — на 3,5% (до 13,7 млн голов), овец и коз — на 4,9% (до 65,8 тыс. голов), крупного рогатого скота — на 0,6% (до 264,2 тыс. голов). Численность коров сократилась на 1,7 тыс. голов (-1,5%).



Согласно статистическим данным, сокращение поголовья произошло в основном за счет сельскохозяйственных организаций. В частности, на предприятиях численность крупного рогатого скота снизилась на 2,4% (на 4,6 тыс. голов, до 190,1 тыс.), свиней — на 4,6% (до 311,5 тыс. голов), птиц — на 4,3% (до 13,2 млн голов).



Резко сократилось поголовье свиней (на 28,6%, до 4 тыс.) в фермерских хозяйствах, а также овец и коз (на 30,6%, до 5 тыс.). Вместе с тем сразу на 14% выросло поголовье крупного рогатого скота — до 25,1 тыс. голов.



В подсобных хозяйствах произошел значительный рост численности птиц — на 33,3%, до 400 тыс. голов.

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