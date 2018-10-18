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В Екатеринбурге уничтожили 298 кг яблок неустановленного происхождения
18 октябрь 2018 (10:01)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. В Екатеринбурге уничтожили 298 кг яблок неустановленного происхождения, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
17 октября текущего года по информации Управления ФСБ по Свердловской области сотрудники ведомства вместе с представителями Свердловской транспортной прокуратуры и Екатеринбургской таможни на складе в поселке Горный Щит изъяли 25 картонных коробок с яблоками, на которых не было маркировки.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 и постановлением правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 774, яблоки изъяты из оборота и уничтожены на полигоне бытовых отходов», — говорится в сообщении.
Всего с начала 2018 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области было изъято и уничтожено 33,189 т запрещенной к ввозу плодоовощной продукции.
17 октября текущего года по информации Управления ФСБ по Свердловской области сотрудники ведомства вместе с представителями Свердловской транспортной прокуратуры и Екатеринбургской таможни на складе в поселке Горный Щит изъяли 25 картонных коробок с яблоками, на которых не было маркировки.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 и постановлением правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 774, яблоки изъяты из оборота и уничтожены на полигоне бытовых отходов», — говорится в сообщении.
Всего с начала 2018 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области было изъято и уничтожено 33,189 т запрещенной к ввозу плодоовощной продукции.
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