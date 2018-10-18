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В Екатеринбурге на «НПО автоматики» проводится проверка исполнения госконтрактов

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. Свердловское УФАС, ФСБ и облпрокуратура проводят проверку исполнения госконтрактов на АО «НПО автоматики имени Семихатова» в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.



По информации издания, в ходе проверки эксперты УФАС были выявлены признаки нарушений при использовании бюджетных средств в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП, предполагает бюджетное финансирование исследований и разработок в приоритетных направлениях науки и технологии путем размещения госзаказа).



Предполагаемые нарушения найдены в деятельности предприятия за последние 2–3 года. Они касаются нецелевого использования бюджетных средств (статья 15.14 КоАП РФ) и нарушений порядка заключения контрактов (статья 7.32 КоАП РФ). По словам собеседников издания, знакомых с ходом надзорных мероприятий, в рамках ФЦП предприятию было выделено около 800 млн руб., возможный ущерб от нецелевого использования составил порядка 500 млн руб.



Собеседники издания также указали на то, что «для выплаты заработной платы и расчетов с контрагентами» организация начала брать кредиты. По данным сайта госзакупок, в 2016 году НПО открыта кредитная линия на 533 млн руб. в Сбербанке, а также заключены кредитные соглашения с Газпромбанком и ВТБ (цены контракта 106 млн руб. и 1 млрд руб. соответственно).



В пресс-службе предприятия факт проверки подтвердили, но подчеркнули, что не могут разглашать сведения и объемы финансирования в рамках ФЦП. В УФАС, ФСБ и областной прокуратуре результат проверок не комментируют.

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