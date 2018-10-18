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Рост экономики РФ в III квартале замедлился до 1,3%

УрБК, Москва, 18.10.2018. Минэкономразвития РФ повысило оценку роста ВВП РФ в августе с 1% до 1,1%, в сентябре динамика российской экономики совпала с августовской, при этом в III квартале рост ВВП замедлился до 1,3% после 1,9% во II квартале. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доклад ведомства «Картина деловой активности. Октябрь 2018 года».



«Рост ВВП в сентябре, как и в августе, оценивается на уровне 1,1% год к году. По оценке Минэкономразвития России, в III квартале 2018 года темп роста ВВП составил 1,3% год к году после 1,9% во II квартале. Оценка за август была уточнена с учетом пересмотра данных Росстатом», — говорится в документе.



За 9 месяцев 2018 года ВВП РФ увеличился на 1,6%. «В целом за первые 9 месяцев 2018 года ВВП, по оценке, вырос на 1,6% год к году», — отмечается в документе.

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