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Двух сотрудников свердловской Росгвардии уволили после антикоррупционной проверки

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Двое сотрудников управления Росгвардии по Свердловской области были уволены после проведения антикоррупционной проверки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что ряд госслужащих и их супруги утаили доходы, полученные от продажи транспортных средств, недвижимости. Также в их отчетности не были отражены сведения о наличии движимого и недвижимого имущества.



«В частности, начальником отдела организационно-аналитической работы УВО по г. Екатеринбургу и ее супругом в период с 2014 по 2017 годы приобретено имущество на сумму свыше 3,7 млн рублей. При этом общий совокупный доход данной сотрудницы и ее супруга за указанный период составил чуть более 2,9 млн рублей. Кроме того, согласно сведениям УФНС России по Свердловской области, доход супруга данного специалиста значительно меньше указанного ею в справках о доходах, расходах и имуществе за период с 2014 по 2017 годы и составлял около 220 тыс. рублей», — говорится в сообщении.



По результатам проверки прокуратура области в адрес руководителя управления Росгвардии по Свердловской области было внесено представление с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства. В итоге после увольнения двух сотрудников еще 29 работников были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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