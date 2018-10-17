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Суд признал банкротом компанию «Деловая недвижимость» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Деловая недвижимость» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Согласно данным открытых источников, ООО «Деловая недвижимость» является одним из активов Надежды Плотициной, входившей в число основателей торговой сети «Пикник» в Екатеринбурге.



С иском о банкротстве ООО «Деловая недвижимость» на сумму более 164 млн руб. в марте 2017 года обратилось в суд АО «Газпромбанк». Аналогичные иски были поданы в отношении других активов Н. Плотициной, а также самой предпринимательницы.



В ходе судебного производства кредиторы ООО «Деловая недвижимость» заявили требования на общую сумму более 200 млн руб. Временный управляющий сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности компании.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Деловая недвижимость» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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