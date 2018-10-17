Новости дня
Число преступлений экономической направленности в Свердловской области выросло почти на треть
17 октябрь 2018 (17:39)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Количество преступлений экономической направленности в Свердловской области с января по сентябрь 2018 года увеличилось на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
За 9 месяцев 2018 года в регионе было зарегистрировано 2 тыс. 73 преступления данной категории. Материальный ущерб составил 2,1 млрд руб.
Также за указанный период на 9,1% увеличилось число преступлений, связанных с мошенничеством — 3 тыс. 283. Из общего количества 46,3% мошенничеств совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
За 9 месяцев 2018 года в регионе было зарегистрировано 2 тыс. 73 преступления данной категории. Материальный ущерб составил 2,1 млрд руб.
Также за указанный период на 9,1% увеличилось число преступлений, связанных с мошенничеством — 3 тыс. 283. Из общего количества 46,3% мошенничеств совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области число экономических преступлений за год выросло на 26,5%
- В Свердловской области на 53,2% выросло число преступлений с применением информационных технологий
- Ущерб от экономических преступлений с начала года составил 188 млрд рублей
- В 2008 году в РФ снизилось число преступлений экономической направленности
- В 2008 году в РФ снизилось число преступлений экономической направленности