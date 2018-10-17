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Число преступлений экономической направленности в Свердловской области выросло почти на треть

17 октябрь 2018 (17:39)

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Количество преступлений экономической направленности в Свердловской области с января по сентябрь 2018 года увеличилось на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

За 9 месяцев 2018 года в регионе было зарегистрировано 2 тыс. 73 преступления данной категории. Материальный ущерб составил 2,1 млрд руб.

Также за указанный период на 9,1% увеличилось число преступлений, связанных с мошенничеством — 3 тыс. 283. Из общего количества 46,3% мошенничеств совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

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