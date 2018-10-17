Генератор штрафов

Фотографии со страницы Алексея Беззуба в Facebook

Фотографии со страницы Алексея Беззуба в Facebook

Механизм наказания водителей за неоплаченную парковку в Екатеринбурге все-таки заработал спустя две недели после вступления в силу поправок в закон «О полиции». Однако, как следует из отзывов водителей, к нововведениям закона оказалась не готова инфраструктура платной парковочной зоны. По словам автомобилистов, за четыре года часть аппаратов по оплате стоянки вышли из строя. При этом никто не объяснял горожанам, как доказать в таком случае, что парковка была не оплачена по техническим причинам.Платная парковочная зона в Екатеринбурге появилась в 2014 году. В настоящее время в городе насчитывается 2,5 тыс. машиномест, но установленные паркоматы практически работали вхолостую. Из-за пробелов в законодательстве городские власти не могли привлечь нарушителей. С 3 октября 2018 года законодательство было изменено в пользу муниципалитетов, в чьем ведении находятся платные парковки.Вступившие в силу поправки в закон «О полиции» установили порядок предоставления информации о владельцах транспортных средств в случае возбуждения административного дела о правонарушении. В день изменения законодательства городские власти запросили в ГИБДД данные по 100 автомобилистам, которые не оплатили парковки. К 12 октября управление ГИБДД по Свердловской области выдало сведения по нескольким десяткам водителей. Это означает, что механизм все-таки заработал.Напомним, что размер штрафа за неоплаченную парковку по ст. 19 областного закона «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб.Однако автомобилисты обнаружили, что на некоторых участках парковочной зоны оплачивать стоянку негде.«Как только мэрия заявила, что отправила по первым 100 нарушителям паковки данные в ГИБДД, еще не оштрафовала, так уже с утра на Попова море места для парковки. Правда, надо отметить, что паркоматы уже вышли из строя, и их неплохо было бы починить. Например, на этом я не могу расплатиться картой, неисправен приемник, и бесконтактной картой: не работает считыватель», — написал на своей странице в Facebook общественник Алексей Беззуб о ситуации на улице Попова.Отметим, что каждые 15 минут в платной парковочной зоне проводится проверка с целью выявления водителей, которые не оплатили стоянку. В результате автомобилисты оказались в сложном положении: либо пытаться найти парковочное место в центре города, либо ожидать штрафа. Альтернативный вариант с оплатой через мобильный телефон тоже дает сбои, поскольку не все операторы могут обеспечить эту услугу.Примечательно, что ни со стороны горадминистрации, ни со стороны Госавтоинспекции никаких разъяснений по неисправным паркоматам не предоставлялось. Будет ли административная комиссия учитывать техническую неисправность как оправдание водителя за неоплаченную парковку? Как это должно доказываться? Неясно также, проверяет ли МБУ «Городская служба автопарковок» работоспособность подотчетных аппаратов. Жалобы автомобилистов на неработающие паркоматы в горадминистрации не комментировали.Впрочем, сложившаяся ситуация была предсказуема. Четыре года подряд проект платной парковочной зоны являлся убыточным. По отчету комитета по транспорту горадминистрации, к концу 2017 года собираемость платежей с паркоматов составляла до 30%. В результате ежемесячно в городскую казну поступало 8 млн руб. при ожидаемых 16 млн руб. Содержание проекта в год обходится бюджету Екатеринбурга на сумму 28 млн руб. Ожидаемо, что при таких показателях жизнеспособность созданной инфраструктуры поддерживать достаточно сложно. Помимо ремонта аппаратов необходимо содержать сервис, техподдержку и парконы.В результате городские власти оказались не готовы к старту работоспособного механизма по взиманию штрафов. Однако при такой ситуации автомобилисты, скорее всего, будут избегать платных парковок, и стоянки будут просто пустовать, не принося прибыли.