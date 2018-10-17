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Минфин РФ разместил облигации федерального займа на 10 млрд рублей

УрБК, Москва, 17.10.2018. Минфин РФ на аукционе 17 октября в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26223 на 10 млрд руб. при спросе в 31,117 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.



Срок погашения установлен на февраль 2024 года.



Цена отсечения составила 92,5111% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,42% годовых. Средневзвешенная цена составила 92,5422% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,41% годовых. Выручка от размещения составила 9,329 млрд руб.



Напомним, в течение IV квартала 2018 года Минфин РФ планирует разместить на аукционе ОФЗ на общую сумму 310 млрд руб. Из них на 125 млрд руб. со сроком погашения до 5 лет, на 110 млрд руб. — от 5 до 10 лет, 75 млрд руб. — от 10 лет.

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