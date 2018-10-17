Группа ММК нарастила продажи

Фотография взята с официального сайта ММК

Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2018 года. Согласно представленным данным, общие продажи товарной продукции организации за июль-сентябрь составили 3 052 тыс. т, увеличившись к уровню прошлого квартала на 7,2%. Производство угольного концентрата «ММК-Уголь» за этот период составило 808 тыс. т, что на 8,3% больше, чем во II квартале.За январь-сентябрь общие продажи товарной продукции по Группе ММК составили 8 728 тыс. т, что примерно соответствует прошлогодним показателям. При этом объем реализации продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) за 9 месяцев составил 4 077 тыс. т, показав рост на 1,8%. Доля такой продукции в общем объеме продаж выросла до 46,7%.Производство угольного концентрата «ММК-Уголь» по итогам 9 месяцев составило 2 220 тыс. т, увеличившись на 13% к уровню аналогичного периода прошлого года.Что касается основных предприятий Группы ММК, в III квартале им также удалось достичь положительных изменений целого ряда показателей.Так, в ПАО «ММК» рост производства чугуна достиг 15,2% к уровню прошлого квартала. Как поясняют на предприятии, это связано с завершением планового ремонта доменной печи № 1 в конце прошлого квартала и ее выходом на полную мощность. Следствием увеличения данного показателя, а также завершения планового ремонта кислородного конвертера стал рост выплавки стали на 11,5% к уровню прошлого квартала.В III квартале 2018 года компания продолжила наращивать объемы реализации товарной продукции на внутренний рынок (+2,7% к уровню прошлого квартала). Тем не менее конъюнктура на внешних рынках также позволила увеличить реализацию в экспортном направлении на 183 тыс. т или 38%.ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» реализовал в июле-сентябре на 14,8% больше товарной продукции, чем кварталом ранее — 79 тыс. т. В основном этот рост был связан с сезонно высоким спросом на металлопродукцию строительного назначения. За 9 месяцев 2018 года данный показатель увеличился еще значительнее — на 20,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 106 тыс. т.«Такой существенный рост вызван фактором низкой базы 2017 года, что, в свою очередь, было связано с дефицитом оборотных средств. Стабилизация загрузки агрегатов и продаж в 2018 году достигнута благодаря вхождению в Группу ММК», — пояснили в пресс-службе.«ММК-Уголь» в июле-сентябре нарастил объем добычи коксующихся углей на 14,3% к уровню прошлого квартала, до 1 512 тыс. т. Данное увеличение добычи угля связано с выходом из зоны повышенного горного давления на шахте Чертинская-Коксовая. В целом за 9 месяцев показатель вырос на 50,6%.Производство угольного концентрата за III квартал составило 808 тыс. т. Рост на 8,3% к уровню прошлого квартала связан с увеличением выхода концентрата из собственных и покупных углей в результате запуска в работу первого этапа реконструкции процесса обогащения и улучшения качества собственного рядового угля. По итогам работы за 9 месяцев производство угольного концентрата увеличилось на 13%.Менеджмент компании ожидает, что в IV квартале 2018 года на объемы реализации и цены товарной продукции будут оказывать давление фактор сезонного замедления деловой активности на внутреннем рынке и продолжающаяся коррекция мировых цен на сталь. Однако данные негативные факторы будут компенсироваться ростом операционной эффективности компании на фоне завершения всех плановых ремонтов оборудования и снижения себестоимости выплавки стали (рост доли чугуна в шихте).