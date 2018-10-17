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Шесть муниципалитетов Южного Урала получат субсидию на подготовку проектов ликвидации свалок

УрБК, Челябинск, 17.10.2018. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, за счет бюджета региона будет предоставлена субсидия шести муниципальным образованиям на подготовку проектов ликвидации свалок и рекультивации территории, на которой они размещены. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Средства пойдут Озерскому, Троицкому, Златоустовскому, Верхнеуфалейскому городским округам, а также Карталинскому и Аргаяшскому муниципальным районам. Всего на Южном Урале в реестр свалок в границах городов вошло 26 объектов.



«Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены. В Челябинской области уже пройден второй этап внедрения новой системы обращения с ТКО, в каждом кластере выбраны региональные операторы, в Магнитогорском кластере он уже работает. Построение новой системы обращения с отходами — это не только работа областных властей и обязательства региональных операторов, это также и задача глав муниципальных образований. Наша общая цель — перестроить систему обращения с отходами, обеспечить ее безопасность на всех этапах и убедить население о необходимости раздельного сбора мусора», — подчеркнул Б. Дубровский.



Как пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, свалки, которые не задействованы в новой схеме обращения с ТКО, необходимо закрыть и рекультивировать. Ответственность за это лежит на руководителях муниципалитетов.



Сейчас операторы четырех кластеров ведут работы по получению единого тарифа, инвентаризации несанкционированных свалок, источников образования ТКО, контейнерных площадок, направлению уведомлений о необходимости заключения договоров. Все региональные операторы согласно закону должны приступить к работе не позднее 1 января 2019 года.



Главам муниципальных образований Б. Дубровский поставил задачу совместно с региональными операторами по обращению с ТКО определить необходимое количество контейнерных площадок, места их расположения и начать работы по их созданию. Министерством экологии региона по поручению губернатора были разработаны типовые контейнерные площадки, определена их ориентировочная стоимость.



Отметим, переход к цивилизованному обращению с ТКО в Челябинской области идет с 2016 года. Работа проводится в три этапа: разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, завершение конкурсных отборов региональных операторов по обращению с ТКО на территории всего региона и установление новых тарифов в сфере обращения с коммунальными отходами. Одновременно с реализацией каждого из этапов организуются работы по созданию новых объектов обращения с отходами, соответствующих требованиям действующего законодательства.

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