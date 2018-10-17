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Шесть муниципалитетов Южного Урала получат субсидию на подготовку проектов ликвидации свалок
17 октябрь 2018 (17:18)
УрБК, Челябинск, 17.10.2018. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, за счет бюджета региона будет предоставлена субсидия шести муниципальным образованиям на подготовку проектов ликвидации свалок и рекультивации территории, на которой они размещены. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.
Средства пойдут Озерскому, Троицкому, Златоустовскому, Верхнеуфалейскому городским округам, а также Карталинскому и Аргаяшскому муниципальным районам. Всего на Южном Урале в реестр свалок в границах городов вошло 26 объектов.
«Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены. В Челябинской области уже пройден второй этап внедрения новой системы обращения с ТКО, в каждом кластере выбраны региональные операторы, в Магнитогорском кластере он уже работает. Построение новой системы обращения с отходами — это не только работа областных властей и обязательства региональных операторов, это также и задача глав муниципальных образований. Наша общая цель — перестроить систему обращения с отходами, обеспечить ее безопасность на всех этапах и убедить население о необходимости раздельного сбора мусора», — подчеркнул Б. Дубровский.
Как пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, свалки, которые не задействованы в новой схеме обращения с ТКО, необходимо закрыть и рекультивировать. Ответственность за это лежит на руководителях муниципалитетов.
Сейчас операторы четырех кластеров ведут работы по получению единого тарифа, инвентаризации несанкционированных свалок, источников образования ТКО, контейнерных площадок, направлению уведомлений о необходимости заключения договоров. Все региональные операторы согласно закону должны приступить к работе не позднее 1 января 2019 года.
Главам муниципальных образований Б. Дубровский поставил задачу совместно с региональными операторами по обращению с ТКО определить необходимое количество контейнерных площадок, места их расположения и начать работы по их созданию. Министерством экологии региона по поручению губернатора были разработаны типовые контейнерные площадки, определена их ориентировочная стоимость.
Отметим, переход к цивилизованному обращению с ТКО в Челябинской области идет с 2016 года. Работа проводится в три этапа: разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, завершение конкурсных отборов региональных операторов по обращению с ТКО на территории всего региона и установление новых тарифов в сфере обращения с коммунальными отходами. Одновременно с реализацией каждого из этапов организуются работы по созданию новых объектов обращения с отходами, соответствующих требованиям действующего законодательства.
Средства пойдут Озерскому, Троицкому, Златоустовскому, Верхнеуфалейскому городским округам, а также Карталинскому и Аргаяшскому муниципальным районам. Всего на Южном Урале в реестр свалок в границах городов вошло 26 объектов.
«Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены. В Челябинской области уже пройден второй этап внедрения новой системы обращения с ТКО, в каждом кластере выбраны региональные операторы, в Магнитогорском кластере он уже работает. Построение новой системы обращения с отходами — это не только работа областных властей и обязательства региональных операторов, это также и задача глав муниципальных образований. Наша общая цель — перестроить систему обращения с отходами, обеспечить ее безопасность на всех этапах и убедить население о необходимости раздельного сбора мусора», — подчеркнул Б. Дубровский.
Как пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, свалки, которые не задействованы в новой схеме обращения с ТКО, необходимо закрыть и рекультивировать. Ответственность за это лежит на руководителях муниципалитетов.
Сейчас операторы четырех кластеров ведут работы по получению единого тарифа, инвентаризации несанкционированных свалок, источников образования ТКО, контейнерных площадок, направлению уведомлений о необходимости заключения договоров. Все региональные операторы согласно закону должны приступить к работе не позднее 1 января 2019 года.
Главам муниципальных образований Б. Дубровский поставил задачу совместно с региональными операторами по обращению с ТКО определить необходимое количество контейнерных площадок, места их расположения и начать работы по их созданию. Министерством экологии региона по поручению губернатора были разработаны типовые контейнерные площадки, определена их ориентировочная стоимость.
Отметим, переход к цивилизованному обращению с ТКО в Челябинской области идет с 2016 года. Работа проводится в три этапа: разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, завершение конкурсных отборов региональных операторов по обращению с ТКО на территории всего региона и установление новых тарифов в сфере обращения с коммунальными отходами. Одновременно с реализацией каждого из этапов организуются работы по созданию новых объектов обращения с отходами, соответствующих требованиям действующего законодательства.
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