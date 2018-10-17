Новости дня
Количество банкнот нового номинала 2 000 рублей выросло за 9 месяцев в 14 раз, 200 рублей — в 20 раз
17 октябрь 2018 (16:38)
УрБК, Москва, 17.10.2018. За 9 месяцев текущего года количество 200-рублевых банкнот в наличном денежном обращении выросло в 20 раз, а двухтысячных — почти в 14 раз. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Традиционно больше всего в обращений находится 1000-рублевых банкнот (28%), за ними следуют пятитысячные (25%), замыкают тройку лидеров сторублевые банкноты (18%).
За три квартала 2018 года объем наличных денег в обращении вырос на 427,6 млрд руб., свидетельствуют данные ЦБ. Количество банкнот увеличилось на сумму 422,4 млрд руб., а количество монет — на 5,2 млрд руб.
По состоянию на 1 октября текущего года в обращении находилось 9 975,2 млрд руб., основную часть которых (99%) составили банкноты.
Традиционно больше всего в обращений находится 1000-рублевых банкнот (28%), за ними следуют пятитысячные (25%), замыкают тройку лидеров сторублевые банкноты (18%).
За три квартала 2018 года объем наличных денег в обращении вырос на 427,6 млрд руб., свидетельствуют данные ЦБ. Количество банкнот увеличилось на сумму 422,4 млрд руб., а количество монет — на 5,2 млрд руб.
По состоянию на 1 октября текущего года в обращении находилось 9 975,2 млрд руб., основную часть которых (99%) составили банкноты.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- C начала 2018 года количество банкнот номиналом 2 тыс. рублей в Свердловской области выросло в два раза
- Объем наличных денег в России в I квартале 2016 года сократился на 6,1%
- ОАО «СКБ-банк»: в 2013 году общее количество наличных денег в обращении выросло на 650 млрд рублей
- ОАО «СКБ-банк»: тысячерублевая купюра остается самой популярной купюрой в России
- Количество наличных денег в России впервые превысило 5 трлн. рублей