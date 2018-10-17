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Количество банкнот нового номинала 2 000 рублей выросло за 9 месяцев в 14 раз, 200 рублей — в 20 раз

УрБК, Москва, 17.10.2018. За 9 месяцев текущего года количество 200-рублевых банкнот в наличном денежном обращении выросло в 20 раз, а двухтысячных — почти в 14 раз. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



Традиционно больше всего в обращений находится 1000-рублевых банкнот (28%), за ними следуют пятитысячные (25%), замыкают тройку лидеров сторублевые банкноты (18%).



За три квартала 2018 года объем наличных денег в обращении вырос на 427,6 млрд руб., свидетельствуют данные ЦБ. Количество банкнот увеличилось на сумму 422,4 млрд руб., а количество монет — на 5,2 млрд руб.



По состоянию на 1 октября текущего года в обращении находилось 9 975,2 млрд руб., основную часть которых (99%) составили банкноты.

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