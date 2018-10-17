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В Свердловской области не определились с точными сроками «мусорной реформы»

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. В Свердловской области не определены точные сроки проведения всех этапов «мусорной реформы». Об этом следует из актуализированной территориальной схемы размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), размещенной на сайте регионального МинЖКХ для обсуждения.



Как следует из документа, в рамках проведения реформы кроме составления маршрута вывоза мусора и карты размещения отходов предусмотрены другие мероприятия. Среди них — строительство мусоросортировочных комплексов, рекультивация полигонов и так далее. Проведение мероприятий разбито на два этапа: 2018-2024 годы и 2025-2030 годы.



«Дата окончания I этапа указана ориентировочно, с учетом ввода в эксплуатацию всех предусмотренных территориальной схемой объектов обращения с ТКО. В случае ввода в эксплуатацию объекта обращения с ТКО до 2025 года потоки отходов направляются по II этапу реализации территориальной схемы с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию объекта», — говорится в документе.



В среду, 17 октября 2018 года, глава областного МинЖКХ Николай Смирнов заявил, что сроки запуска новой системы вывоза ТБО в Свердловской области переносится с 1 ноября 2018 года на 1 января 2019 года.

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