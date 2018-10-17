Новости дня

В Березовском на месте мусороперерабатывающего завода устроили незаконную свалку

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с незаконным размещением отходов очистных сооружений в Березовском городском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного органа, в 2015 году ООО «ЭкоЛогика» получило в аренду от администрации Березовского городского округа участок площадью 1 млн 50,9 тыс. кв. м. Предполагалось, что здесь будет построен мусороперерабатывающий завод.



«В период с ноября 2015 года по сентябрь 2018 года, в нарушение целевого назначения участка и в отсутствие лицензии, предприятие осуществляло незаконную деятельность по размещению отходов производства и потребления», — говорится в сообщении.



Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 247 УК РФ «Незаконное хранение, захоронение, использование или иное обращение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: