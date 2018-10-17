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В Свердловской области с начала 2018 года забраковано более 3 тыс. пачек сигарет

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2018 года проинспектировало 39 тыс. 522 пачек сигарет и папирос. Из них было забраковано 3 тыс. 088 пачек (в том числе 2 тыс. 284 — импортного производства), что составляет около 8% от количества проверенного, сообщает пресс-служба ведомства.



«Основные причины забраковки продукции — нарушение правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов», — отмечают в пресс-службе.



По результатам проверок табачных изделий составлено 468 протоколов об административном правонарушении, вынесено 397 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 7,2 млн руб.



Также за 9 месяцев 2018 года в рамках контроля за соблюдением требований федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» проверено 1 тыс. 655 объектов, в 368 (22,2%) выявлены нарушения действующего законодательства. Проверки проводились как в отношении субъектов права, реализующих табачные изделия, так и в отношении предприятий, оказывающих различные виды услуг, в том числе промышленных предприятий.



В ходе надзорных мероприятий установлен 571 факт нарушений. Среди них отсутствие знака о запрете курения на объектах, где курение запрещено; продажа табачных изделий на расстоянии менее ста метров от границ образовательного учреждения; нарушение запрета курения табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; продажа табачных изделий без оформленного перечня, реализуемых табачных изделий; нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; продажа табачной продукции с выкладкой и демонстрацией в торговом объекте.



Кроме того, с начала 2018 года Управлением подано 24 иска о признании запрещенной к распространению в Российской Федерации информации, размещенной на сайтах в интернете с предложением о продаже табачной продукции дистанционным способом.

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