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В Челябинской области объем выдачи ипотечных кредитов в I полугодии увеличился на 59,4%

УрБК, Москва, 17.10.2018. В Челябинской области в I полугодии 2018 года объем выдачи ипотечных кредитов увеличился на 59,4% к аналогичному периоду прошлого года, до 26 млрд 427 млн руб. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА» со ссылкой на данные собственного исследования.



В целом по России объем выдач ипотеки в I полугодии текущего года вырос на 69% и достиг рекордного объема 1,3 трлн руб. Ипотечный портфель впервые за 5 лет показал ускорение темпов прироста, прибавив 23% за год, и достиг 5,8 трлн руб.



«Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость. Однако действие этих факторов постепенно ослабляется — с учетом обострения геополитических рисков и ускорения инфляции ставки начнут расти, а цены на жилье уже показывают положительную динамику, которая особенно заметна в сегменте «первички», — поясняет управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

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