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Парк спецтехники ФСК ЕЭС на Крайнем Севере пополнился уникальным краном-транспортером

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. В преддверии осенне-зимнего периода парк спецтехники ФСК ЕЭС на Крайнем Севере пополнился уникальным краном-транспортером, способным работать при -50 С. Об этом сообщает Группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



«Новый спецтранспорт «Витязь» не имеет аналогов в электросетевом комплексе России. Грузоподъемность крана составляет 25 т, длина стрелы — 27 м. Вездеход будет использоваться для ремонтов линий электропередачи в районах Крайнего Севера, в том числе в болотистой и лесистой местности, глубоком снегу. Ранее для работ в сложных условиях требовалось задействовать вертолетную технику или прокладывать зимнюю дорогу», — пояснили в организации.



Помимо крановой установки машина оборудована кабиной для перевозки ремонтной бригады. Вездеход может набирать скорость до 35 км/ч на суше и до 4 км/ч по воде.



Спецтранспорт разработан по техническому заданию ФСК ЕЭС машиностроительной компанией «Витязь» совместно с Челябинским механическим заводом. Он будет базироваться в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, в зоне обслуживания филиала ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири.



Всего по стране к осенне-зимнему периоду на случай аварийных ситуаций ФСК ЕЭС совместно с подрядными организациями в постоянную готовность переведены 10,5 тыс. специалистов и 6 тыс. единиц спецтехники. Инфраструктура компании хорошо подготовлена к сезону максимальных нагрузок. По предварительным данным, за 9 месяцев 2018 года аварийность в магистральных электросетях ФСК ЕЭС снизилась на 17%. Объем финансирования ремонтной программы, включающей в себя мероприятия по подготовке к зиме, составил порядка 13 млрд руб.



Отметим, что до 22 декабря ФСК ЕЭС проводит федеральные учения для предупреждения системных аварий и отработки взаимодействия с подрядчиками и органами власти. Будут расчищены почти 10 тыс. гектаров трасс наиболее значимых линий электропередачи, функционирование которых связано с надежным электроснабжением территорий и межрегиональным транзитом.

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