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В Свердловской области в I полугодии объем выдачи ипотечных кредитов вырос на 82,9%

УрБК, Москва, 17.10.2018. В Свердловской области в I полугодии 2018 года объем выдачи ипотечных кредитов увеличился на 82,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 43 млрд 457 млн руб. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА» со ссылкой на данные собственного исследования.



В целом по России объем выдач ипотеки в I полугодии текущего года вырос на 69% и достиг рекордного объема 1,3 трлн руб. Ипотечный портфель впервые за 5 лет показал ускорение темпов прироста, прибавив 23% за год, и достиг 5,8 трлн руб.



«Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость. Однако действие этих факторов постепенно ослабляется — с учетом обострения геополитических рисков и ускорения инфляции ставки начнут расти, а цены на жилье уже показывают положительную динамику, которая особенно заметна в сегменте «первички», — поясняет управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.



Ввод новых жилых домов в эксплуатацию увеличился впервые за 2 года (+3,8% в I полугодии 2018 года к аналогичному периоду 2017-го). Данный рост был обеспечен увеличением объемов индивидуального домостроения на 33,1%. Объем ввода жилья в многоквартирных домах, напротив, сократился на 16,7%. Новации в 214-ФЗ, направленные на повышение финансовой устойчивости застройщиков, в том числе требование «одна компания — одно разрешение на строительство», в долгосрочной перспективе будут ограничивать объемы ввода жилья.



По оценке аналитиков, значительный вклад в прирост выдач у отдельных игроков внесло рефинансирование кредитов, доля которого в I полугодии 2018 года увеличилась с 5% до 13% от общего объема кредитования. Однако с учетом рисков разворота ипотечных ставок в сторону повышения и реализации большей части спроса на этот продукт во второй половине года объемы рефинансирования будут снижаться. Доля ипотечных выдач госбанков выросла с 84,1 до 86,3% за счет перехода ряда кредитных организаций под контроль Банка России через новый механизм санации.



Между тем базовый сценарий «Эксперт РА» на 2019 год предполагает снижение объема на 10% к 2018 году, до 2,5 трлн руб.



«Согласно негативному сценарию, ипотечное кредитование в следующем году сократится на четверть и окажется на уровне 2 трлн руб. Ипотечные выдачи по итогам 2018 года вырастут не менее чем на 35% и составят 2,7-2,8 трлн руб. Ожидание повышения ставок и цен на жилье приведет к опережающей реализации спроса на ипотеку до конца года. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки в 2019 году не позволит рынку достигнуть объемов текущего года, даже если макроэкономические условия существенно не изменятся», — отмечают аналитики.

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