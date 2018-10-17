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Стоимостный объем экспорта через таможни Свердловской области составил 6,5 млрд долларов США
17 октябрь 2018 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. С января по сентябрь 2018 года стоимостный объем экспорта через таможни Свердловской области составил 6,5 млрд долл. США, что на 44% больше по аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Положительное сальдо внешней торговли региона составило 4 млрд дол. США. Основные экспортные поставки были осуществлены в США, Китай, Ирак, Нидерланды.
Весовой объем экспорта в регионе деятельности Екатеринбургской и Кольцовской таможен за 9 месяцев 2018 года составил 4,9 млн т, что на 38% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
«В процентном выражении стоимостной объем экспорта составил 72% от внешнеторгового оборота, соответственно, на импортные поставки пришлось 28%. Весовой объем экспорта составил 91%, импорта — 9%. Таким образом, превышение экспорта над импортом по стоимости составляет более чем 2,5 раза, по весу — 10 раз», — говорится в сообщении.
Больше половины от общего объема экспорта в январе-сентябре 2018 года составили металлы и изделия из них (59%). При этом в сфере поставок металла медь составила только 30%.
Еще 19% экспорта пришлось на промышленное оборудование и его части, запасные части для транспортных средств, 12% — продукция химической промышленности.
Положительное сальдо внешней торговли региона составило 4 млрд дол. США. Основные экспортные поставки были осуществлены в США, Китай, Ирак, Нидерланды.
Весовой объем экспорта в регионе деятельности Екатеринбургской и Кольцовской таможен за 9 месяцев 2018 года составил 4,9 млн т, что на 38% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
«В процентном выражении стоимостной объем экспорта составил 72% от внешнеторгового оборота, соответственно, на импортные поставки пришлось 28%. Весовой объем экспорта составил 91%, импорта — 9%. Таким образом, превышение экспорта над импортом по стоимости составляет более чем 2,5 раза, по весу — 10 раз», — говорится в сообщении.
Больше половины от общего объема экспорта в январе-сентябре 2018 года составили металлы и изделия из них (59%). При этом в сфере поставок металла медь составила только 30%.
Еще 19% экспорта пришлось на промышленное оборудование и его части, запасные части для транспортных средств, 12% — продукция химической промышленности.
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