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Стоимостный объем экспорта через таможни Свердловской области составил 6,5 млрд долларов США

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. С января по сентябрь 2018 года стоимостный объем экспорта через таможни Свердловской области составил 6,5 млрд долл. США, что на 44% больше по аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Положительное сальдо внешней торговли региона составило 4 млрд дол. США. Основные экспортные поставки были осуществлены в США, Китай, Ирак, Нидерланды.



Весовой объем экспорта в регионе деятельности Екатеринбургской и Кольцовской таможен за 9 месяцев 2018 года составил 4,9 млн т, что на 38% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



«В процентном выражении стоимостной объем экспорта составил 72% от внешнеторгового оборота, соответственно, на импортные поставки пришлось 28%. Весовой объем экспорта составил 91%, импорта — 9%. Таким образом, превышение экспорта над импортом по стоимости составляет более чем 2,5 раза, по весу — 10 раз», — говорится в сообщении.



Больше половины от общего объема экспорта в январе-сентябре 2018 года составили металлы и изделия из них (59%). При этом в сфере поставок металла медь составила только 30%.



Еще 19% экспорта пришлось на промышленное оборудование и его части, запасные части для транспортных средств, 12% — продукция химической промышленности.

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