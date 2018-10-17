Кризис

В Екатеринбурге совершено разбойное нападение на павильон «Удобные деньги»

17 октябрь 2018 (12:07)

В Екатеринбурге вечером 16 октября 2018 года совершено разбойное нападение на павильон микрозаймов на проспекте Космонавтов.

Как уточняют в пресс-группе городского УМВД, неизвестный под угрозой предмета, похожего на нож, похитил средства организации.

В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

По неофициальным данным, нападение совершено на павильон «Удобные деньги».

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