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Свердловское УФАС оштрафовало «Билайн» на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Управление ФАС России по Свердловской области оштрафовало ПАО «Вымпелком» (сотовый оператор «Билайн») на сумму 100 тыс. руб. за нарушение ФЗ «О рекламе», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Как выяснили в региональном УФАС, ПАО «Вымпелком» рассылало рекламную информацию антивирусной программы на телефон абонента без его согласия. Примечательно, что sms с рекламным предложением поступали с короткого номера МТС.



ПАО «ВымпелКом» обжаловало решение областного УФАС в Арбитражном суде Свердловской области. В удовлетворении иска сотового оператора суд отказал. Апелляционная инстанция также оставила решение антимонопольного ведомства без изменений.

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