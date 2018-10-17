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При поддержке акционеров Группы ЧТПЗ в Челябинске поставят оперу для детей

УрБК, Челябинск, 17.10.2018. Детская школа вокального искусства, созданная на базе Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки по инициативе и финансовой поддержке акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова, поставит новый спектакль. Об этом сообщает пресс-служба ЧТПЗ.



Опера «Кошкин дом» (сл. С. Я. Маршака, муз. А. П. Кулагина) станет подарком зрителям XVI благотворительного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность», который пройдет в декабре 2018 года. Все роли в спектакле будут исполнены учениками школы. Сегодня идут активные репетиции и занятия по хореографии, вокалу, актерскому мастерству. Благодаря финансовой поддержке ЧТПЗ обучение для юных дарований бесплатное.



«Школа вокального искусства, созданная в прошлом году, стала одним из крупнейших на Южном Урале центров юношеского творчества. За это время значительно вырос уровень вокального и актерского мастерства воспитанников школы, которые уже наравне с профессиональными артистами заняты в спектаклях Челябинского театра оперы и балета «Кармен», «Пиковая Дама», «Марица», «Паяцы». Подтверждением высокого статуса школы стало участие детей в гастрольном спектакле Государственного академического Большого театра России — опере «Богема». Это большая честь и колоссальный опыт для учеников и педагогов школы», — отмечает руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.



Сегодня в Детской школе вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна занимаются 55 юных артистов от 6 до 17 лет со всей Челябинской области. Первым самостоятельным проектом стал мюзикл «Посмотри, как я летаю!», премьера которого состоялась в декабре 2017 года в рамках XV юбилейного фестиваля Группы ЧТПЗ «Снежность». Новая оперная постановка «Кошкин дом» предназначена для семейного просмотра. Спектакль увидят зрители фестиваля «Снежность» в трёх городах присутствия Группы ЧТПЗ — Челябинске, Первоуральске Свердловской области и Альметьевске Республики Татарстан.

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