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Авиакомпания Azur Air оштрафована за задержку рейса Екатеринбург — Анталья

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Авиакомпания Azur Air (ООО «АЗУР эйр») оштрафована на сумму 20 тыс. руб. за многочасовую задержку рейса Екатеринбург — Анталья, сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры.



Вылет борта Azur Air в Турцию должен был состояться 7 августа 2018 года. На рейс было зарегистрировано 238 пассажиров, из них 7 детей. Задержка с вылетом самолета составила по времени 5 часов 10 минут.



«В нарушение требований закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Воздушного Кодекса Российской Федерации и федеральных авиационных правил авиаперевозчик не обеспечил пассажиров в пункте отправления — аэропорту Екатеринбург (Кольцово) горячим питанием при длительной задержке рейса», — говорится в сообщении.



В связи с этим заместителем свердловского транспортного прокурора в отношении ООО «АЗУР эйр» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг». По итогам рассмотрения материалов было вынесено решение о штрафе.

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