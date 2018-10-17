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В Екатеринбурге совершено разбойное нападение на павильон «Удобные деньги»
17 октябрь 2018 (11:51)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. В Екатеринбурге вечером 16 октября 2018 года совершено разбойное нападение на павильон микрозаймов на проспекте Космонавтов.
Как уточняют в пресс-группе городского УМВД, неизвестный под угрозой предмета, похожего на нож, похитил средства организации.
В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
По неофициальным данным, нападение совершено на павильон «Удобные деньги».
Как уточняют в пресс-группе городского УМВД, неизвестный под угрозой предмета, похожего на нож, похитил средства организации.
В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
По неофициальным данным, нападение совершено на павильон «Удобные деньги».
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